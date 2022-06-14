طريق الموت يخطف رجلاً ويصيب افراد عائلته

2022/06/14 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني في محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، بمصرع رجل واصابة بقية افراد عائلته اثر حادث مروري وقع على طريق الحمزة - المثنى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حادثا مروريا وقع على طريق الحمزة - المثنى او مايعرف بطريق الموت، ادى لسقوط ضحايا ومصابين من عائلة واحدة".

وأضاف أن "الحادث ادى لانقسام السيارة الى نصفين، مما تسبب بوفاة الاب فيما اصيبت زوجته وابنته وابنه بجروح خطيرة".

وبين أن "المصابين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج".

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