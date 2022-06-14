2022/06/14 | 21:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wAsoNd5PKs0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا يحذر العامري الإطار من الجلوس على كراسي التيار؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا يحذر العامري الإطار من الجلوس على كراسي التيار؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).