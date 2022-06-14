2022/06/14 | 21:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5PMXSQpX4LU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. باللغة الإيرانية ولبن كالة تعبي الاسواق العراقية | #بمختلف_الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. باللغة الإيرانية ولبن كالة تعبي الاسواق العراقية | #بمختلف_الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).