توب 5: بايدن يزور السعودية في يوليو.. وهبوط كبير في بيتكوين والعملات المشفرة

2022/06/14 | 21:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان السعودية والبيت الأبيض عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة ضمن جولة بالمنطقة تشمل أيضا إسرائيل والضفة الغربية، إلى الهبوط الكبير في سوق العملات المشفرة وسعر بيتكوين...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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