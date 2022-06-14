هل حدث ذلك في مدينة مصرية؟.. فيديو مروع لشاب يحرق نفسه

2022/06/14 | 21:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر في الفيديو شاب يقعد على كرسيّ، يسكب على رأسه ما يبدو أنها مادّة مشتعلة ثم يضرم النار في نفسه، في مشهد مرعب.

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