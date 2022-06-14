مختص يستعرض أسباب فشل مشاريع التجارة الالكترونية

2022/06/14 | 21:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استعرض المختص السعودي في التجارة الالكترونية والتسويق الرقمي سلمان المسعود، 16 سبباً لفشل 90% من مشاريع التجارة الالكترونية.

وكتب المسعود في تغريدة على صفحته بموقع (تويتر)، "في هذا الموضوع نساعدك على تجنب هذه الاخطاء وتحقيق النجاح في تجارتك الالكترونية".

والأسباب بحسب المسعود، هي:

1- المحتوى الضعيف

عندك منتج رائع واجريت بحث عن السوق وتعرف الاشياء الخاصة بك، ولكن قائمة المنتجات الخاصة بك صورها عادية وربما سيئة مع نصوص ووصف مكتوب بشكل سيء، تأكد من عدم ترك انطباع دون المستوى وتقليل قيمة علامتك التجارية بسبب ضعف المحتوى

2- الكثير من التعقيد

تخيل انك تبي تشتري منتج من احد المواقع وبعد اختيارك للمنتج ووضعه في السلة يطلب الموقع منك معلومات عنوانك ووسائل التواصل واسباب الشراء وبعض الاسئلة الشخصية وخطوات طويلة وبعدين يحولك لعملية الدفع اكيد بتكنسل الموضوع وبتطلع من الموقع !!

3- عدم التوفيق بين اسعارك واعلاناتك

شفت تخفيضات وعروض رهيبة وقررت انك تشتري ولكن لما وصلت صفحة الدفع اكتشفت ان رسوم الشحن تعادل ثلث تكلفة المنتج تقريباً! وقررت عدم الشراء ، تحتاج الى ادارة توقعات عملائك ، تأكد من ان مايراه العميل هو ماسيحصل عليه لاتخفي اي تكاليف غير متوقعة

4- عدم وجود سياسة ارجاع

دائماً بتكون فيه مرتجعات مهما كان عملك ناجح على الانترنت وعدم وجود سياسة ارجاع مفهومة ويمكن الوصول لها بسهولة سيجعل عملك يبدو بلا مصداقية ولاتتوقع من اي شخص انه يشتري منك اذا كان مايعرف سياسة الارجاع عندك

5- سوء ادارة الاموال

قبل ماتبدأ مشروعك بغض النظر عن نوعه لازم يكون عندك فلوس وتحتاج للحصول على مبلغ مناسب من التدفق النقدي لتمويله والا راح يتوقف مشروعك عن الوجود بسرعة وتأكد من عدم المبالغة في الانفاق في اي مرحلة من مراحل اعمال التجارة الالكترونية ،انفق اقل وتعلم من اخطائك

6- تجاهل اهمية انشاء متجر متوافق مع الجوال وسريع الاستجابة

62 % من مستخدمي الهواتف الذكية قاموا بعملية شراء على اجهزتهم المحمولة في الاشهر الستة الماضية فالتركيز على انشاء متجر الكتروني سريع الاستجابة ومتوافق مع الاجهزة المحمولة امر ضروري لنجاح تجارتك الالكترونية

7- ضعف استراتيجية التسويق

تحتاج الى تكثيف استراتيجيتك التسويقية عبر الانترنت ويجب ان تتضمن خطتك محتوى مفيد وملائم فكر في جمهورك من هم؟ ماذا يريدون من علامتك التجارية؟ وماهي المنصات التي يستخدمونها؟ هذه كلها اسئلة تحتاج الى الاجابة عنها عند صياغة استراتيجية التسويق الخاصة بك

8- إهمال تحسين محركات البحث SEO

قد يبدو وجود محسنات محركات البحث على موقعك الالكتروني شيء بإمكانك تطبيقه لاحقاً ولكن الافضل الاستفادة منه في البداية ، قم بتحديد اهم الكلمات الرئيسية ووضعها في علامات العنوان لصفحاتك مع مصطلحات بحث ذات صلة تتعلق مباشرة بما تبيعه

9- عدم تخطيط واختبار المنتجات

يعتقد الناس ان كل ماعليك هو اختيار اي منتج وبيعه على الانترنت وراح تصير مالك تجارة الكترونية ناجحة ، ولكن عليك ان تدرك انه لايمكنك احضار منتج الى السوق وعدم اختباره يجب اجراء ابحاث السوق من خلال تحليل البرمجيات والمنافسين للحصول على نتيجة ناجحة

10 - العمل في منافذ مشبعة

المعنى العام هو انه عندما تدخل في سوق معين لاتختار منتج يومي عام مثل القمصان والساعات التي يحاول الجميع على الانترنت بيعها يجب ان تكون قادر على الخوض في مكانة متخصصة واقل ازدحام اذا كنت تأمل في تحقيق اي نجاح

11- الاستسلام بعد اول تعثر

نشوف كثير اشخاص يستسلمون عندما يحدث خطأ ما في خططهم، نفس الشي مع التجارة الالكترونية عندما تقوم بعمل كل شي بشكل صحيح في البحث وتحليل المنافسين وما الى ذلك ولكن بسبب ان المنتج الذي اخترته لايحقق مبيعات مثل ماكنت تتوقع تقرر اغلاق المتجر والاستسلام

12- التركيز على الواجهة الامامية اكثر من اللازم

في اي عمل تجاري تريد ان يكون لديك موقع ويب جيد واسم علامة تجارية جذاب لكن هذه العناصر لن تحافظ على استمرار عملك ماسيحافظ على عملك هو التركيز على عملائك عندما يتعلق الامر بكيفية تفاعلهم مع موقعك وتجربتهم

13- التنقل السيء في الموقع

يجب ان يكون موقعك مريح للعين ويسهل التنقل فيه ، وتتمثل بعض عناصر التنقل الاكثر اهمية في وجود عناوين وتسميات محددة ومرئيات مساعدة وبعض الازرار والاوامر التفاعلية ، سيؤدي عدم وجود تنقل جيد في الموقع الى إضعاف فرص تحول الزوار الى عملاء محتملين

14- النوافذ المنبثقة

لايوجد شيء مزعج للزبون اكثر من الذهاب الى موقع ما للشراء اونلاين ثم تظهر نافذة منبثقة لإعلان ما او تحثه على فعل شيء ، لاحرج في وجود نافذة منبثقة في موقعك ولكن هناك وقت ومكان مناسب لذلك

15- المطالبة بالتسجيل

اكثر مايزعج العملاء المحتملين هو مطالبتهم بالتسجيل بعد لحظات قليلة من وصولهم لموقعك ، سيؤدي المطالبة بالتسجيل في الموقع وعدم التمكن من الوصول لموقعك الى مغادرة معظم الاشخاص

16- عدم وجود خدمة عملاء

مهما كانت شركتك او مؤسستك كبيرة ام صغيرة فلن تتطور اذا لم يكن لديك خدمة عملاء ، انت تبيع منتج عبر الانترنت وسيكون لدى عملائك اسئلة متعددة واذا لم تتمكن من تقديم اجابة او كان لديك فريق يمكنه ذلك سينتقلون الى منافسيك

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