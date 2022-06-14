اسكتلندا تتحرك من جديد للانفصال عن بريطانيا

2022/06/14 | 21:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت الوزيرة الاولى لاسكتلندا نيكولا ستيرجن، عن بداية حملة جديدة للمطالبة بإجراء استفتاء شعبي جديد من اجل انفصال اسكتلندا عن بريطانيا.وقالت ستيرجن للصحفيين في مقر إقامتها الرسمي في إدنبرة: “بعد كل ما حدث، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبوريس جونسون، حان الوقت لوضع رؤية مختلفة وأفضل”.وتساءلت الوزيرة: “هل نظل مرتبطين بنموذج […]

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