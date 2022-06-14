اتخاذ إجراءات امنية لحماية طريق الحج البري

2022/06/14 | 21:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضحت قيادة شرطة محافظة الأنبار، الثلاثاء، إجراءاتها لتأمين طريق الحجاج الدولي وأبراج الطاقة.وقال مدير إعلام قيادة شرطة الأنبار العميد فؤاد العسافي للوكالة الرسمية وتابعته /ألمعلومة/ ان “شرطة الأنبار تؤمن كافة مناطق المحافظة من خلال أفواج طوارىء الأنبار الماسكة للأرض إضافة إلى أقسام ومراكز الشرطة ومديرية حماية المنشآت التي تؤمن حماية الأهداف الحيويه […]

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