طليق بريتني سبيرز متهم بجناية مطاردتها

2022/06/14 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اتهمت‭ ‬محكمة‭ ‬أميركية‭ ‬زوج‭ ‬بريتني‭ ‬سبيرز‭ ‬السابق‭ ‬الاثنين‭ ‬بارتكاب‭ ‬جناية‭ ‬مطاردة‭ ‬بعد‭ ‬محاولته‭ ‬اقتحام‭ ‬حفل‭ ‬زفاف‭ ‬أميرة‭ ‬البوب‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬نقلها‭ ‬ببث‭ ‬حي‭ ‬عبر‭ ‬إنستغرام‭.‬ كانت‭ ‬سبيرز‭ ‬وشريكها‭ ‬سام‭ ‬أصغري‭ ‬يستعدان‭ ‬للزواج‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬في‭ ‬ثاوزند‭ ‬أوكس‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬عندما‭ ‬توقفت‭ ‬الإجراءات‭ ‬بسبب‭ ‬محاولة‭ ‬جيسون‭ […]

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