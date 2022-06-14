نجوم هوليوود يوجهون رسالة مفتوحة تحذيرية حول تصوير الأسلحة 

2022/06/14 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وقّع‭ ‬نجوم‭ ‬هوليووديون،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬إيمي‭ ‬شومر‭ ‬وجوليان‭ ‬مور‭ ‬ومارك‭ ‬رافالو،‭ ‬رسالة‭ ‬نُشرت‭ ‬الاثنين‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬الأفلام‭ ‬والبرامج‭ ‬التلفزيونية‭ ‬رسائل‭ ‬تروج‭ ‬للمسؤولية‭ ‬في‭ ‬حيازة‭ ‬الأسلحة،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬المشاهد‭ ‬التي‭ ‬تُظهر‭ ‬أطفالاً‭ ‬يحملون‭ ‬أسلحة‭ ‬نارية‭.‬وتم‭ ‬توقيع‭ ‬الرسالة‭ ‬المفتوحة‭ ‬التي‭ ‬صيغت‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الجماعية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ […]

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