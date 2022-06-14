زفاف جماعي متقشف لسبعين زوجاً في كابول لتوفير كلفة الحفلات

2022/06/14 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بفساتين‭ ‬بيضاء‭ ‬وطرحات‭ ‬خضراء‭ ‬طويلة‭ ‬تغطي‭ ‬النساء‭ ‬بالكامل،‭ ‬وبزات‭ ‬تقليدية‭ ‬للرجال،‭ ‬تزوج‭ ‬حوالى‭ ‬سبعين‭ ‬ثنائيا‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأفغانية‭ ‬كابول،‭ ‬خلال‭ ‬زفاف‭ ‬جماعي‭ ‬يرتّب‭ ‬تكاليف‭ ‬أقل،‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬مسلحين‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭.‬ فمع‭ ‬مهور‭ ‬كبيرة‭ ‬وهدايا‭ ‬كثيرة‭ ‬واحتفالات‭ ‬سخية‭: ‬تكلّف‭ ‬حفلة‭ ‬زفاف‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬في‭ ‬المعدل‭ ‬ما‭ […]

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