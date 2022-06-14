توجيه من محافظ الديوانية بشأن الذكرى السنوية لفتوى الجهاد الكفائي

2022/06/14 | 21:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هام بسم الله الرحمن الرحيم ( وَرَدّ اللّهُ الّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً ) صدق الله العلي العظيم إحتفاءً بالذكرى السنوية الثامنة لإصدار فتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجعية الرشيدة العليا في النجف الأشرف التي أعادت للعراق هيبته وحافظت على وحدة أراضيه من خلال التضحيات الجسام […]

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