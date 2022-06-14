الربيعي: سليمان باقٍ مع القيثارة

2022/06/14 | 21:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

كشف نادي الشرطة بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن مستقبل المدرب المصري مؤمن سليمان مع الفريق.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عدي الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المدير الفني الحالي لفريق الشرطة مؤمن سليمان باق مع الفريق".

وأضاف، أن "نهاية عقد المدرب في الخامس عشر من الشهر الجاري، ونسعى الى تجديد عقده في غضون الايام المقبلة"، نافيا في الوقت ذاته "وجود اي خلاف بين اللاعبين والمدرب".

وكان فريق الشرطة بكرة القدم قد توّج بلقب الدوري العراقي الممتاز للموسم الحالي.

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