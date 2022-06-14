مجلس الوزراء يعلن تخفيض سعر زيت الغاز ودعم تجهيز المولدات الأهلية

2022/06/14 | 21:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء قرر تخفيض سعر زيت الغاز وزيادة كمية تجهيزه للمولدات الأهلية.

وقالت الأمانة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “مجلس الوزراء قرر تخفيض سعر منتوج زيت الغاز (الكاز) إلى (250) ديناراً فقط للتر الواحد، على أن تتولى وزارة المالية، خصم المبالغ من حصة الخزينة العامة المترتبة بذمة شركة المنتوجات النفطية، وتزويد دائرة توزيع الكهرباء، لشركة توزيع المنتجات النفطية بالمواقف اليومية بشأن ساعات القطع المبرمجة، من خلال التنسيق مع سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات”.

واضافت ان “القرار تضمن زيادة كمية تجهيز منتوج زيت الغاز (الكاز) المجهزة للمولدات الأهلية، وفق زيادة ساعات القطع المبرمجة من خلال تنسيق وزارة الكهرباء بينها ووزارة النفط – شركة توزيع المنتجات النفطية، وسكرتارية الهيئة العليا، للتنسيق بين المحافظات”، لافتة الى أن “القرار نص على تزويد المحافظات بمنتوج زيت الغاز (الكاز) المطابق للمواصفات الفنية والتسويقية المثالية، وعدم استبداله بمادة الديزل، وتقديم موقف بيانات كامل عن حالات التوسع والنمو السكاني للوحدات الإدارية جميعها، ولكل محافظة”.

وبينت ان “القرار جاء بناءً على توصيات الاجتماع التشاوري لتجهيز المولدات الأهلية بمادة زيت الغاز، التي أقرت في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، المُنعقدة بتأريخ 7/6/2022”.

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