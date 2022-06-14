بقيادة حمد.. منتخب الأردن يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 بعد فوزه على الكويت

2022/06/14 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعةتأهل منتخب الأردن بقيادة المدرب عدنان حمد، اليوم الثلاثاء، إلى نهائيات كأس آسيا 2023, بعد فوزه على المنتخب الكويتي.

وتأهل المنتخب الأردني بالعلامة الكاملة بعد فوزه على أندونسيا والنيبال وأخيرا الكويت.

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