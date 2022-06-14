2022/06/14 | 21:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _1n9QD64MeQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاظم الحاج: القضاء سيتدخل لحسم قانونية استقالة نواب التيار الصدري) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاظم الحاج: القضاء سيتدخل لحسم قانونية استقالة نواب التيار الصدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).