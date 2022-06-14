شاهد بالفيديو.. انسحاب التيار يضع البلاد امام سيناريوهات جديدة لاسيما دعوة الاطار لتشكيل الحكومة

2022/06/14 | 21:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Vcwtq0yEjJc

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