المانيا وسويسرا:اعتقال أربعة على صلة مع داعش

2022/06/14 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭- ‬الزمان‭ ‬ اوقفت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬وسويسرا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬مشتركة‭ ‬أربعة‭ ‬اشخاص‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬انتمائهم‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اوردت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬النيابة‭ ‬في‭ ‬البلدين‭.‬ في‭ ‬سويسرا،‭ ‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬زيورخ‭ ‬وسانت‭ ‬غالن‭ ‬ولوسيرن،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬النيابة‭ ‬السويسرية‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬انها‭ ‬نفذت‭ ‬سبع‭ ‬عمليات‭ ‬دهم‭.‬ يُشتبه‭ […]

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