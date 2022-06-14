2022/06/14 | 21:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- برلين- الزمان اوقفت السلطات في ألمانيا وسويسرا في عملية مشتركة أربعة اشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، على ما اوردت الثلاثاء النيابة في البلدين. في سويسرا، تم اعتقال ثلاثة أشخاص مساء الاثنين في زيورخ وسانت غالن ولوسيرن، وفق ما ذكر النيابة السويسرية في بيان، مشيرة إلى انها نفذت سبع عمليات دهم. يُشتبه […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا وسويسرا:اعتقال أربعة على صلة مع داعش) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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