2022/06/14 | 21:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في قاموس العشق والعاشقين فإن الهوى من الهوان والتذلل..
وفي ديوان أبي نواس تقرأ في وصف الهوى: يقول أناسٌ لـو وصفـتَ لنا الهـــوى فوالله ما أدري الهوى كيف يُوصفُ؟!. ومن ألف وخمسمائة عام قال الشاعر الجاهلي المتلمِّس الضبعي في الهوى العراقي: إنَّ العراقَ وَأَهلَهُ كانوا الهوى فإذا نأى بي وُدُّهُــم فَليَبعُـدِ وأيَّام زمان “مشى […]
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وفي ديوان أبي نواس تقرأ في وصف الهوى: يقول أناسٌ لـو وصفـتَ لنا الهـــوى فوالله ما أدري الهوى كيف يُوصفُ؟!. ومن ألف وخمسمائة عام قال الشاعر الجاهلي المتلمِّس الضبعي في الهوى العراقي: إنَّ العراقَ وَأَهلَهُ كانوا الهوى فإذا نأى بي وُدُّهُــم فَليَبعُـدِ وأيَّام زمان “مشى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوم كان الهوى عراقياً-رباح آل جعفر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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