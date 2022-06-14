‏يوم كان الهوى عراقياً-رباح آل جعفر

2022/06/14 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏في‭ ‬قاموس‭ ‬العشق‭ ‬والعاشقين‭ ‬فإن‭ ‬الهوى‭ ‬من‭ ‬الهوان‭ ‬والتذلل‭..‬وفي‭ ‬ديوان‭ ‬أبي‭ ‬نواس‭ ‬تقرأ‭ ‬في‭ ‬وصف‭ ‬الهوى‭:‬ ‏يقول‭ ‬أناسٌ‭ ‬لـو‭ ‬وصفـتَ‭ ‬لنا‭ ‬الهـــوى ‏فوالله‭ ‬ما‭ ‬أدري‭ ‬الهوى‭ ‬كيف‭ ‬يُوصفُ؟‭!.‬ ‏ومن‭ ‬ألف‭ ‬وخمسمائة‭ ‬عام‭ ‬قال‭ ‬الشاعر‭ ‬الجاهلي‭ ‬المتلمِّس‭ ‬الضبعي‭ ‬في‭ ‬الهوى‭ ‬العراقي‭:‬ ‏إنَّ‭ ‬العراقَ‭ ‬وَأَهلَهُ‭ ‬كانوا‭ ‬الهوى ‏فإذا‭ ‬نأى‭ ‬بي‭ ‬وُدُّهُــم‭ ‬فَليَبعُـدِ‭ ‬ ‏وأيَّام‭ ‬زمان‭ “‬مشى‭ […]

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