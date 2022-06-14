كشف أسرار مذهلة عن مجرة درب التبانة: تحليل الحمض النووي للنجوم

2022/06/14 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قدم‭ ‬تلسكوب‭ ‬غايا‭ ‬الفضائي‭ ‬بياناته‭ ‬الجديدة‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ملياري‭ ‬نجم‭ ‬في‭ ‬مجرة‭ ‬درب‭ ‬التبانة‭ ‬الاثنين‭ ‬بدقة‭ ‬مذهلة‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬رسم‭ ‬خريطة‭ ‬لمجرة‭ ‬تضج‭ ‬بالحياة‭.‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية‭ ‬يوزف‭ ‬أشباكر‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬نتائج‭ ‬تلسكوب‭ “‬غايا‭”‬،‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬مهمات‭ ‬الوكالة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬سنة‭ ‬2013‭ ” ‬إنه‭ […]

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