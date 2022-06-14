2022/06/14 | 21:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي ليفربول رسميًا، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الأوروجواياني داروين نونيز، مهاجم بنفيكا، بعقد طويل الأمد.وذكر بنفيكا في بيان رسمي، أن “الصفقة قيمتها 75 مليون يورو، بجانب 25 مليون يورو أخرى في صورة متغيرات”.وحسبما جاء على الحساب الرسمي لليفربول، فإن “نونيز سيرتدي القميص رقم 27”.وكان بنفيكا قد أعلن في وقت […]

ظهرت المقالة ليفربول يعلن رسمياً عن صفقته المنتظرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يعلن رسمياً عن صفقته المنتظرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يعلن رسمياً عن صفقته المنتظرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).