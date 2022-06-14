"الأكبر في تاريخ المملكة".. تعديل وزاري يضم 4 سيدات في البحرين

2022/06/14 | 21:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، مرسوما بتعديل وزاري واسعن "هو الأكبر في المملكة"، حيث شمل 17 وزيرا من بينهم وزير جديد للنفط.

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