شرطة الأنبار توضّح إجراءاتها لتأمين طريق الحجاج الدولي وأبراج الطاقة

2022/06/14 | 21:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أوضحت قيادة شرطة محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها لتأمين طريق الحجاج الدولي وأبراج الطاقة.

وقال مدير إعلام قيادة شرطة الأنبار العميد فؤاد العسافي لوكالة خبر برس (واخ) إن “شرطة الأنبار تؤمن جميع مناطق المحافظة من خلال أفواج طوارئ الأنبار الماسكة للأرض، إضافة إلى أقسام ومراكز الشرطة ومديرية حماية المنشآت التي تؤمن حماية الأهداف الحيويه من دوائر الدولة ومؤسساتها، فضلاً على مديرية مكافحة الإجرام”.

وأضاف العسافي، أنه “فيما يتعلق بطريق الحجاج الدولي فإن لدى قيادة شرطة الأنبار، مديرية الطرق الخارجية، التي تؤمن الحماية اللازمة للطريق الدولي من خلال افواجها المنتشرة على الطريق، يتم متابعتها والإشراف على انتشارها من قائد شرطة الأنبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار”.

وأوضخ ان “فيما يخص حماية أبراج الطاقة الكهربائية توجد قوة من شرطة الطاقة التي تؤمن الحماية اللازمة لأبراج نقل الطاقة الكهربائية”.



مؤكداً أنه “تتم متابعتها من قيادتنا كأي مفصل من مفاصل وزارة الداخلية المتواجدة في المحافظة وحسب توجيهات وزير الداخلية”.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أول أمس الأحد، المباشرة بخطة لتأمين حماية طريق الحجاج البري.

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