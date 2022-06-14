وساطات تحوم حول الحنانة سعيا لتغيير موقف الصدر

2022/06/14 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ تنشغل‭ ‬الدوائر‭ ‬السياسية‭ ‬عبر‭ ‬عناوينها‭ ‬أو‭ ‬شخصياتها‭ ‬باجراء‭ ‬اتصالات‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬ان‭ ‬تفضي‭ ‬لإقناع‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬بالعدول‭ ‬عن‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬والعملية‭ ‬السياسية‭.‬وقال‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬ان‭ ‬الازمة‭ ‬تعمقت‭ ‬وان‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬تعيش‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬القلق‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬مثيلا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭ ‬مع‭ ‬غموض‭ ‬الموقف‭ ‬وعدم‭ […]

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