رسائل التشكيك

2022/06/14 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام وصلتني‭ ‬اتصالات‭ ‬ورسائل‭ ‬وتعليقات‭ ‬عدة‭ ‬تشكك‭ ‬في‭ ‬جدية‭ ‬الاستقالات‭ ‬والانسحابات‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬والعملية‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وهو‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬لايزال‭ ‬يتفاعل‭ ‬بسرعة‭.‬ ‭ ‬انقل‭ ‬هنا،‭ ‬مقتطفات‭ ‬منها،‭ ‬كما‭ ‬وردتني‭.‬ يقول‭ ‬المحامي‭ ‬ضياء‭ ‬الساعدي‭ ‬انّ‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬سياسي‭ ‬هو‭ ‬ممارسة‭ ‬ديمقراطية‭ ‬أو‭ ‬سياسية‭ ‬بالأحرى،‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬نهاية‭ […]

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