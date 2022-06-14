واشنطن‭:‬بايدن‭ ‬سيبحث في‭ ‬اسرائيل‭ ‬والسعودية أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬والقبة‭ ‬الحديدية‭ ‬

2022/06/14 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭:‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬للزيارة‭ ‬منتصف‭ ‬حزيران واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬أميركي‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬سيتوجه‭ ‬برحلة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬اسرائيل‭ ‬الى‭ ‬السعودية،‭ ‬ما‭ ‬سيشكل‭ ‬سابقة‭ ‬لرئيس‭ ‬أميركي،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬الى‭ ‬المنطقة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭.‬ وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬سيقوم‭ ‬برحلة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬اسرائيل‭ ‬الى‭ ‬جدة‭ ‬بالسعودية‮»‬‭ ‬خلال‭ […]

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