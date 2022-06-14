2022/06/14 | 21:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرياض:الملك سلمان دعا الرئيس الأمريكي للزيارة منتصف حزيران واشنطن- مرسي أبو طوق أعلن مسؤول أميركي كبير أن الرئيس جو بايدن سيتوجه برحلة مباشرة من اسرائيل الى السعودية، ما سيشكل سابقة لرئيس أميركي، خلال زيارة الى المنطقة يقوم بها في منتصف تموز/يوليو. وقال المسؤول إن «الرئيس سيقوم برحلة مباشرة من اسرائيل الى جدة بالسعودية» خلال […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن:بايدن سيبحث في اسرائيل والسعودية أمن الطاقة والقبة الحديدية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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