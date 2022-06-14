"لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الايرانية "تقرر طرد أي موظفة لا تلتزم بالحجاب

2022/06/14 | 21:46 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

اعلنت الوكالة الرسمية الايرانية ايرانا ،عن رئيس ما يسمى بـ لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة كردستان غرب إيران، محمود الله مرادي قوله إن جميع الجهات الحكومية ملزمة بطرد كل من لا ترتدي الحجاب أو ترتديه بطريقة سيئة.

وأضاف مرادي في اجتماع عقده مساء السبت مع المجلس الإداري لمحافظ...

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