كوكاكولا تقدم مشروبًا جديدًا يجمع بين

2022/06/14 | 21:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركتا "كوكاكولا" و"براون فورمان" عن خططهما لإنتاج مشروب مشترك عبارة عن مزيج بين الكولا وويسكي "جاك دانيلز"، وسيكون متاحًا أيضًا في خيار خالٍ من السكر، ومن المقرر أن يبدأ توزيعه في المكسيك قبل أن يتوسع عالميا

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