“بعقد طويل الأمد”.. داروين نونيز ينضم رسمياً لصفوف الريدز

2022/06/14 | 21:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، ضم مهاجم منتخب الأوروغواي وبنفكيا البرتغالي داروين نونيز بعقد طويل الأمد.

وكان بنفيكا قد أعلن في وقت سابق، اتفاقه مع ليفربول، على انتقال نونيز لصفوف الريدز، بدءاً من الموسم المقبل بصفقة قيمتها 75 مليون يورو، بجانب 25 مليون يورو أخرى في صورة متغيرات.

وهذا المبلغ يحطم رقماً قياسياً كأغلى صفقة يبرمها ليفربول منذ تعاقده في عام 2018 مع مدافعه فيرجيل فان دايك بـ 75 مليون يورو.

وحسبما جاء على الحساب الرسمي لليفربول، فإن نونيز سيرتدي القميص رقم 27.

وقال نونيز في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول “إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في ليفربول، لعبت ضدهم وشاهدتهم في الكثير من المباريات بدوري أبطال أوروبا، وهذا أسلوبي في اللعب، هناك بعض اللاعبين الرائعين هنا وأعتقد أن ذلك سيلائم أسلوبي”.

وتابع “كما قلت لقد شاهدت الكثير، فهو ناد كبير، وآمل أن أتمكن من تقديم كل ما لدي من أجل مساعدة الفريق”.

وأكمل “عندما وصلت إلى ملعب التدريب، فوجئت حقا برؤية التكوين والهيكل وجميع الجوائز هنا، يمكنك بعد ذلك أن تتخيل نفسك تفوز بالمزيد من الألقاب، ثم في وقت لاحق عندما تأتي إلى هنا مرة أخرى وترى الجوائز معروضة، يمكنك أن تقول “أنظر، كنت جزءًا من ذلك، كنت هناك في ذلك الوقت، فزت بالألقاب”.

وأتم “هذا أحد أسباب مجيئي إلى ليفربول للفوز بالبطولات والألقاب.



أريد الفوز بكثير من الألقاب في ليفربول”.

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