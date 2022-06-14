الحكيم للسفير الايراني: المرحلة تتطلب احتواء الجميع وتحقيق التوازن كمدخل أساس لتحقيق الإستقرار

2022/06/14 | 21:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، للسفير الايراني، محمد كاظم آل صادق، اليوم الثلاثاء، ان المرحلة تتطلب احتواء الجميع وتحقيق التوازن كمدخل أساس لتحقيق الإستقرار.وقال الحكيم في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “تداولنا خلال لقائنا السفير الايراني في بغداد محمد كاظم آل صادق مستجدات الأوضاع السياسية عراقيا وإقليميا وسبل تطوير العلاقات […]

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