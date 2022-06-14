ميسان توضح مشاريعها الاستثمارية في أربعة قطاعات

2022/06/14 | 21:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السوداني

أحصت هيئة استثمار ميسان، اليوم الثلاثاء، المشاريع الاستثمارية الخدمية في أربعة قطاعات، فيما أشارت إلى العمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في المحافظة.

وقال رئيس هيئة استثمار ميسان يوسف الساري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيئة أحالت 48 مشروعاً استثمارياً للتنفيذ في مختلف القطاعات السكنية والنفطية والسياحية والتعليم، فيما بلغ عدد المشاريع الاستثمارية الداخلة في الخدمة 24 مشروعاً".

وأضاف، أن "الواقع الاستثماري في المحافظة يعد من أهم النشاطات التي تحقق الكثير من التطور وتنشيط الحركة الاستثمارية والإسراع في إنجاز المشاريع الاستثمارية الممنوحة إجازات من قبل الهيئة، إذ إن محافظة ميسان تعد من المحافظات الجاذبة للاستثمار، وذلك لمركزها الاقتصادي المهم".

وتابع، "نعمل من أجل تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار، ما يسهم في النهوض بواقع الاستثمار في المحافظة"، مشيراً الى أن "هيئة استثمار ميسان عملت على عدة مشاريع في قطاع السكن ومنها انشاء مجمعات سكنية متكاملة الخدمات وبالطرق الحديثة داخل التصميم الأساس لمدينة العمارة، وأيضاً انشاء مجمعات سكنية داخل الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة ومشاريع إعادة تأهيل المجمعات السكنية العمودية القائمة داخل المحافظة".

وأوضح الساري أن "الاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي يشملان انشاء مراكز حديثة خاصة بالتطوير الزراعي وانشاء مجمعات لتربية الحيوانات من أغنام وعجول وغيرها، وكذلك انشاء حقول الدواجن وبيض المائدة ومجمعات لزراعة المحاصيل الصناعية ومعامل إنتاج الأعلاف ومجمعات لتربية الأسماك متطورة ومصانع لإنتاج الحليب ومشتقاته".

وفي ما يخص مشاريع الاستثمار في قطاع التعليم، أكد الساري أن "هيئة استثمار ميسان عملت على انشاء جامعات ومعاهد أهلية للاختصاصات العلمية ومدارس نموذجية متكاملة ومراكز لحضانة الأطفال ومراكز متخصصة لرعاية التوحد لدى الأطفال ومراكز علمية وثقافية لخدمة المجتمع".

وفي مجال القطاع الصحي، أشار الساري إلى "انشاء عيادات طبية متخصصة ومختبرات طبية حديثة تختص بجميع الفحوصات المختبرية وخاصة المعقدة منها"، لافتاً الى "انشاء معامل للصناعات الدوائية ومعامل لإنتاج المواد الداخلة في الفحوصات والمستلزمات الطبية".

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