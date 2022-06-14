نائب تدعو الصدر للتدخل الفوري لاعادة منصب محلي في ديالى اثار الفتنة

2022/06/14 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

دعت النائب عن تحالف السيادة نورس العيسى، الثلاثاء، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتدخل في قضية تعيين مدير ناحية هبهب ضمن بعقوبة.

وقالت العيسى في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان" منصب مدير ناحية هبهب (30كم شمال غرب بعقوبة) أصبح شاغرا بعد احالة المدير السابق للتقاعد قبل أشهر معدودة وقد تم الحوار مع العشائر والنخب الفاعلة في الناحية وقد اختارت شخصية كفؤة من الاهالي لتمثليهم في ادارة هبهب لافتة الى ان كل الشروط تنطبق عليه".

واضافت، ان" المرشح حصل على تأييد وتزكية 11 نائبًا عن ديالى من كتل ومكونات مختلفة، أجمعوا على لدعم ترشيح هذه الشخصية بالإضافة الى دعم عشائري كبير "، مبينة اننا "فوجئنا باختيار شخصية اخرى مقربة من التيار الصدري وبدعم مباشر من ممثله في المحافظة، دون توضيح الاسس والمعايير التي جرى الاختيار على اساسها".

ودعت العيسى " زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى التدخل في هذا الملف الذي أصبح مثار للجدل وخلافات في ناحية تُكِنُّ له كل الاحترام والتقدير، وتثِقُ بانه سيكون منصفا لمطالب اهلها وعشائرها الكريمة".

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