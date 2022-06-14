مقتل ثلاثة عناصر من داعش في هجوم صاروخي للجيش بكركوك

2022/06/14 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن قائد عمليات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي، الثلاثاء، مقتل ثلاثة عناصر داعشية في ضربة صاروخية دقيقة.

وقال الفريجي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "ابطال الفرقة الثامنة في الجيش العراقي وبتخطيط وتنفيذ محكم تمكنوا من قتل ثلاثة إرهابيين من الدواعش الاوباش بضربة صاروخية محكمة".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في ملاحقة فلول تنظيم داعش في المحافظات المحررة حيث اعلن عن مقتل أربعة عناصر في ضربة ظهر اليوم.

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