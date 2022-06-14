وفاة أول محافظ للانبار بعد عام 2003

2022/06/14 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

توفي، اليوم الثلاثاء، محافظ الانبار الأسبق عبد الكريم برجس عز الدين الراوي اول محافظ للانبار بعد 2003.

الراحل الراوي لواء متقاعد وأول من شغل منصب محافظ الانبار بعد 2003.

واعلن الراوي في 2004، استقالته من المنصب بعد اختطاف ثلاثة من ابناءه من قبل احد التنظيمات المسلحة واشتراطهم استقالته مقابل اطلاق سراحهم.

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