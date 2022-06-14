وكالة إيرانية: السعودية تعيد تلقيح الحجاج الإيرانيين

2022/06/14 | 22:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أفادت وكالة “فارس” الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات السعودية لم تقبل بلقاحات الوافدين الإيرانيين إليها للمشاركة بموسم الحج.وقالت الوكالة إن “العديد من الحجاج اضطروا لتلقي أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة في السعودية”، مشيرة إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أعرب عن أمله في أن تعالج وزارة الخارجية عبر […]

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