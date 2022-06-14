2022/06/14 | 22:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ليفربول الإنكليزي، تعاقده رسميا مع مهاجم منتخب الأوروغواي ونادي بنفيكا البرتغالي، داروين نونييس، الثلاثاء مقابل صفقة قياسية في تاريخ النادي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعدادا لرحيل ماني.. ليفربول يتمم "أغلى صفقة بتاريخه") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعدادا لرحيل ماني.. ليفربول يتمم "أغلى صفقة بتاريخه") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).