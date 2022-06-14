2022/06/14 | 22:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الكهرباء تُطلق المرحلة الأولى لمشروع الجباية الالكترونية ، وإتاحته للمواطنين من داخل وخارج العراق لمستهلكيه.بغداد – إعلام وزارة الكهرباء الثلاثاء ١٤ حزيران ٢٠٢٢ في إطار تفعيل خطة التحول الرقمي ، وتعزيز ميزاته في تسيير العمليات الادارية والمالية والفنية في وزارة الكهرباء وشركاتها العامة كافة .تعلن وزارة الكهرباء بالتعاون مع شركة بوابة العراق […]

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