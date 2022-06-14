الهجرة تحصي عدد النازحين في المخيمات وتحدد أسباباً تمنع عودتهم

2022/06/14 | 22:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، إعادة غالبية النازحين لديارهم باستثناء 37 ألفاً يتواجدون في 28 مخيماً، وفيما أكدت أن عمليات العودة مستمرة، شددت على وجوب حل مشاكل أمنية وأخرى عشائرية لتوسيع تلك العمليات.وقال وكيل وزارة الهجرة كريم النوري للعراقية الإخبارية إنه "بعد 10 حزيران 2014 ودخول عصابات داعش الإرهابية الى 4 مدن نزحت 850 ألف عائلة يزيد عدد أفرادها عن 4.5 ملايين شخص لتتواجد في 170 مخيماً".وأضاف، أنه "ونتيجة لإجراءات الحكومة بمعالجة أوضاعهم عاد غالبية النازحين لمناطق سكناهم ولم يتبق سوى 28 مخيماً يقطنها 37 ألف نازح".وأكد أن "منظمة الهجرة الدولية ومنظمات أخرى حول العالم شهدت على نجاح العراق في ملف إعادة النازحين، ونأمل أن يشهد العام المقبل إنهاء ملف النازحين بشكل كامل عبر إعادة الجميع لمناطق سكناهم".وحول الأسباب التي منعت عودة ما تبقى من النازحين أوضح النوري أن "الأسباب تتضمن ضرورة إعادة بيوت النازحين المهدمة ومعالجة مشاكل عشائرية وأسباب أخرى سياسية وأمنية".وأشار إلى أن "هناك مشاكل أمنية في قضاء سنجار في نينوى تمنع عودة النازحين ونتأمل حلها لإعادتهم"، مشدداً على أن "جميع المتواجدين في المخيمات تم تدقيقهم أمنياً والمتواجدون ممن عليهم إشكاليات عشائرية في مناطقهم نشدد على وجوب حلها عبر القضاء فاعتماد القانون هو الخيار الأمثل"

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