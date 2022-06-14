خسارة لمنتخب مصر برباعية أم كوريا الجنوبية.. كيف جاءت ردود الفعل؟

2022/06/14 | 22:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّض منتخب مصر، تحت قيادة مديره الفني إيهاب جلال، لخسارة جديدة، أمام منتخب كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء ودّي أقيم بينهما في العاصمة سول، عصر الثلاثاء.

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