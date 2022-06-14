وصول اولى قوافل الحجاج العراقيين جوا الى الديار المقدسة

2022/06/14 | 22:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول اول قوافل الحجاج جوا الى للديار المقدسة وصلت أول قوافل الحجاج الى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة عبر طائرات الخطوط الجوية العراقية.وقالت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، ان ” مايقارب 500 حاج وصلو ظهر اليوم الى مطار المدينة المنورة في رحلتين قادمتين من مطاري بغداد والنجف الأشرف وان اعداد الحجاج […]

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