2022/06/14 | 22:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… بدأت شركة أدوبي باختبار إصدار مجاني للاستخدام من نسخة الويب من فوتوشوب، وتخطط لفتح الخدمة للجميع كطريقة لتعريف المزيد من المستخدمين بالتطبيق.وتختبر الشركة الآن الإصدار المجاني في كندا، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى نسخة الويب من فوتوشوب من خلال حساب أدوبي مجاني.وتصف الشركة الخدمة بأنها فريميوم، وتخطط لإيقاف بعض الميزات الحصرية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أدوبي تخطط لجعل نسخة الويب من فوتوشوب مجانية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أدوبي تخطط لجعل نسخة الويب من فوتوشوب مجانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).