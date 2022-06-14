الحكيم والسفير الإيراني يبحثان الأوضاع السياسية في العراق والزيارة الأربعينية

2022/06/14 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بحث رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الثلاثاء، مع السفير الايراني في بغداد محمد كاظم آل صادق تطورات المشهد السياسي والعلاقات الثنائية بين البلدين، فيما طرح السفير ملف مكافحة الإرهاب المشترك.

وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقته (بغداد اليوم) انه "بحث خلال لقائه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد محمد كاظم آل صادق مستجدات الأوضاع السياسية عراقيا وإقليميا وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد ".

وأضاف ان "الحكيم جدد التأكيد على أن استقرار العراق يصب بمصلحة واستقرار المنطقة وأن المرحلة تتطلب احتواء الجميع وتحقيق التوازن كمدخل أساس لتحقيق الإستقرار،".

وأشار البيان الى ان " ال صادق الدور الذي لعبته فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا في رد الإرهاب وتحقيق النصر"..

الحكيم دعا بحسب البيان إلى " التعاون بين المؤسسات الدينية والحكومية لتسهيل مشاركة الزائرين من الجنسيات الإسلامية المختلفة في زيارتي عاشوراء وأربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) والإجراءات المطلوبة لذلك".

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