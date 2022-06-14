الرئيس الفنزويلي في زيارة غير معلنة لقطر 

2022/06/14 | 22:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى قطر، الثلاثاء، في زيارة غير معلنة للدولة الخليجية الغنية بالنفط، والتي ساعدت في الماضي اقتصاد بلاده.

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