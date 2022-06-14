ما حقيقة دخول الأرض في طقس بارد لغاية آب؟

2022/06/14 | 22:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / نفى المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم الثلاثاء، دخول الأرض في طقس بارد لغاية شهر آب المقبل.

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