2022/06/14 | 22:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CQY4PDiZKuU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد استقالة التيار الصدري.. احمد الابيض يتحدث عن كارثة !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد استقالة التيار الصدري.. احمد الابيض يتحدث عن كارثة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).