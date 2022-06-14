شاهد بالفيديو.. هل ما يعرض على الشاشة شي حقيقي او هو فقط صورة وحكاية وما خفي كان اعظم

2022/06/14 | 22:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 29hFHrkMUy8

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