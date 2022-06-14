2022/06/14 | 22:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… إذا كنت تعتقد أن خط شعرك ينحسر في كل مرة تنظر فيها في المرآة، فإن أكثر من نصف الرجال الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر تظهر عليهم علامات تساقط الشعر، يصل إلى 4 من كل 5 رجال في سن 70 و عادة ما يكون هذا شيئًا يمكنك إلقاء اللوم عليه في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أسباب تساقط الشعر عند الرجال) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على أسباب تساقط الشعر عند الرجال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).