وصول أولى قوافل الحجاج العراقيين جواً إلى الديار المقدسة

2022/06/14 | 23:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، وصول أولى قوافل الحجاج جوا الى الديار المقدسة.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن أولى قوافل الحجاج جوا وصلت إلى الديار المقدسة".وأعلنت الخطوط الجوية العراقية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تسيير أول رحلاتها لنقل الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة.وقال مدير عام الشركة عباس عمران الزبيدي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، إن"أول رحلة للناقل الوطني انطلقت من مطار بغداد الدولي الى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة والمخصصة لنقل 348 حاجاً عراقياً لموسم الحج 1443هـ /2022م".وأضاف أن"الشركة استنفرت كامل إمكاناتها وسخرتها لخدمة ضيوف الرحمن وتأمين جميع سبل الراحة لهم".وتابع أنه"من المقرر أن يتم تفويج الحجاج على متن الناقل الوطني بواقع أربع الى خمس رحلات يومياً من جميع المطارات العاملة في البلاد".

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