علاوي: الصدر ابتعد بعد شعوره بالحرج من

2022/06/14 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الثلاثاء، لجوء التيار الصدري الى تحريك الشارع والخروج في تظاهرات من اجل انتزاع حقوقه، مبينا ان زعيم التيار شعر بالحرج من عدم تشكيل الحكومة واضطر الى الاستقالة.

وقال علاوي في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان " خيارات "الكتلة الصدرية" المقبلة قد تكون اللجوء الى الشارع وان الصدر شعر بالحرج من عدم تشكيل الحكومة رغم امتلاكه 73 مقعدا ".

وأضاف انه "لا توجد معارضة داخل البرلمان وان وجدت فيتم اتهامها بالإرهاب "، مبينا انه " لم يتواصل مع الصدر في اعقاب استقالة نوابه الا انه اتصل بحاكم الزاملي ووجدته مبعثر التفكير ويشعر بالانزعاج".

وتابع علاوي ان "العراق يقع حاليا في ورطة كبيرة ولا نمتلك الية لمعالجة الامور وان الاوان للبدء بحوار جاد وانهاء الخلافات السياسية تلقيت تأييدا واسعا للمبادرة التي أطلقتها مؤخرا".





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