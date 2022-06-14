الصحة: وصول وجبة جديدة من لقاح داء الكلب ولقاحي الحصبة المختلطة والمفردة

2022/06/14 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن وصول وجبة جديدة من لقاح داء الكلب ولقاحي الحصبة المختلطة والمفردة.

وذكرت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تم وصول شحنة جديدة من لقاح داء الكلب ولقاح الحصبة المختلطة والمفردة من مناشئ عالمية رصينة".

وأوضح أنه "تم تفريغ الشحنات في مخازن الشركة لتوزيعها الى المؤسسات الصحية بعد نجاحها بالتحليل".

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